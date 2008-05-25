Дані про явку виборців надали лише 6 районів Києва

Дані про явку виборців станом на 12.00 надійшли до Київської міської територіальної виборчої комісії лише з 6 серед 10-ти районів Києва.

Про це УНІАН повідомив прес-секретар Київської міської територіальної виборчої комісії Сергій ЧЕПІНСЬКИЙ.

За його словами, явка виборців станом на 12.00 мала з’явитися о 13 годині, проте ще не всі райони столиці її надали.

Згідно з даними КМТВК, явка виборців на дільницях у Голосіївському районі столиці станом на 12.00 становила 14,45%, у Дарницькому - 13,24%, в Деснянському - 6,79%, у Дніпровському - 12,65%, в Печерському - 14,88%, у Шевченківському - 14,45%.