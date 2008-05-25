Луценко не змінює своїх поглядів - ”на відміну від інших”

Міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО на виборах до Київської міської ради проголосував за блок “Наша Україна – Народна самооборона” і заявив, що політичні погляди у нього не змінилися.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні журналістам після голосування на київській виборчій дільниці №101/10, яка знаходиться у гімназії №153.

«У мене погляди не змінилися, і я проголосував точно так, як голосував на парламентських виборах 2006 року - підтримав складову демократичної коаліції і блок НУ-НС», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО, який на виборах до Київради очолив список НУ-НС.

Коментуючи сьогоднішню заяву Президента Віктора ЮЩЕНКА про зміну його політичних уподобань у зв’язку з процесами, які відбулися в Києві, Ю.ЛУЦЕНКО сказав: «Я вважаю, що політики не мають змінювати своїх переконань незалежно, що їм особисто приносить зміна таких поглядів. Я поглядів міняти не збираюся, на відміну від інших».