Явка виборців у Києві на 16.00

Станом на 16.00 явка виборців за даними з 9-ти районів столиці становила близько 30%.

Як передає кореспондент УНІАН, на цю годину до Київської міської територіальної виборчої комісії повну інформацію щодо явки виборців станом на 16.00 надали такі райони: Голосіївський - 34,78%; Дарницький – 31,35%, Дніпровський – 35,66%, Оболонський – 35,34%, Печерський – 36,76%, Подільський – 37,92%, Святошинський – 36,07%, Солом’янський – 34,54% і Шевченківський – 34,25%.

Деснянський район передав дані лише за результатами голосування на 50% виборчих дільниць. Таким чином у цьому районі явка виборців поки що становить 26,02%.

Згідно з цими даними, середня явка по місту Києву на 16.00 - 33,8%.