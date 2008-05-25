Ставнійчук не виключає оскарження результатів виборів

Заступник глави Секретаріату Президента Марина СТАВНІЙЧУК не виключає оскарження результатів дострокових виборів у столиці.

Як передає кореспондент УНІАН, про це М.СТАВНІЙЧУК сказала сьогодні в інтерв’ю журналістам у прес-центрі, розміщеному у Київській міській державній адміністрації.

«Зараз важко говорити, тому що в принципі день голосування проходив більш менш спокійно і якихось таких надзвичайних ситуацій, мені здається не було. Але не виключена ситуація, що можливе оскарження», - сказала М.СТАВНІЙЧУК щодо вірогідності оскарження та відміни результатів голосувань через суд.

Вона підкреслила, що загальна картина щодо того, як пройшли вибори буде зрозумілою завтра, а щодо процесів підготовки та дня голосування, то вона не бачить підстав для оскарження.

М.СТАВНІЙЧУК також сказала щодо низького проценту явки виборців в столиці на виборах мера та Київради, що це загальноукраїнська тенденція. За її словами, протягом останніх років в нашій країні дострокові вибори мають низьку явку і на цьому фоні Київ навіть показує кращий результат.