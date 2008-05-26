Черновецький набирає 37,47% голосів киян - дані 198 дільниць

За даними опрацювання протоколів 198 дільниць (це майже 20% дільниць) Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ набирає 37,47% голосів киян на виборах Київського міського голови.

Як передає кореспондент УНІАН, такі дані оприлюднила Київська міська територіальна виборча комісія.

На другому місці - Олександр ТУРЧИНОВ з 18,49%, за Віталія КЛИЧКА проголосували 17,64% виборців, Віктора ПИЛИПИШИНА – 6,26%, Миколу КАТЕРИНЧУКА – 4,24%, Олександра ОМЕЛЬЧЕНКА – 2,51%, Василя ГОРБАЛЯ – 2,44%, Олега ТЯГНИБОКА – 1,35%, Олександра ПАБАТА – 1,31%. Інші кандидати набрали менше 1%.

Всього на дострокових виборах у Києві працювало 1026 дільниць.