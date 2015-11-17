Мером Дніпродзержинська обрано Білоусова (БПП)

Про це свідчать дані на сайті Центральної виборчої комісії.

За Білоусова віддали голоси 23224 виборця, а за кандидата від партії УКРОП Євгена Найду - 19346, що становить відповідно 54,55% і 45,45% від дійсних голосів, або 51,84% і 43,18% від усіх, хто проголосував.

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За даними ЦВК, явка у другому турі в Дніпродзержинську склала 23,46% (в Баглійському районі - 22,28%, у Дніпровському - 23,75%, у Заводському - 24,3%).

Нагадаємо, у першому турі за Білоусова проголосувало 22 908 виборців (33,14%), за Найду – 8 955 (12,95%).