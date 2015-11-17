Україна готова зробити свій внесок у зусилля G-20 в боротьбі з тероризмом - МЗС

Про це йдеться у переданому УНІАН коментарі МЗС України щодо заяви саміту G-20 з питань боротьби з тероризмом.

«Україна приєднується до держав Великої двадцятки у засудженні терактів в Анкарі 10 жовтня та в Парижі 13 листопада, висловлює співчуття жертвам терактів та їхнім сім’ям», - підкреслили у відомстві.

В МЗС заявили, що Україна підтверджує свою позицію щодо несприйняття будь-яких терористичних проявів, незалежно від обставин і мотивації терористів, а також не сприймає будь-яких спроб ототожнювати тероризм з релігійною, національною, цивілізаційною та етнічною ідентичністю.

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«Підтримуємо позицію G-20 щодо важливості протидії тероризму. Цей пріоритет має реалізовуватися у рамках міжнародного права та з повагою до провідної ролі ООН у цій справі. Зазначена робота буде одним з головних напрямів діяльності України як непостійного члена Ради безпеки ООН», - зазначили у зовнішньополітичному відомстві.

«В Україні як державі, яка відчуває на собі усі негативні наслідки підтримуваної Росією терористичної діяльності, вітають твердий намір G-20 вжити заходів з метою попередження та викорінення феномену зростання транскордонних потоків бойовиків-терористів та усунення загроз для всіх держав», - йдеться в коментарі.

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«Усвідомлюємо, що регулярні терористичні напади у різних країнах світу є свідченням нагальної необхідності активізації міжнародного співробітництва та солідарності у боротьбі з тероризмом. Ми наголошуємо на особливій важливості дієвих зусиль – як на міжнародному, так і на національному рівні – для попередження і протидії фінансуванню терористичної діяльності і терористичних організацій та невідворотного переслідування і покарання осіб або організацій, які надають таке фінансування у будь-яких формах і будь-якими методами», - додали в МЗС.

В Україні переконані, що забезпечення реальної, а не декларативної співпраці держав і взаємної допомоги їхніх правоохоронних органів у попередженні злочину фінансування тероризму є запорукою подолання цього явища, яке набуло загрозливих масштабів на регіональному і глобальному рівнях. «Будь-яке сприяння цьому злочину з боку державних органів або офіційних осіб має тягнути міжнародну відповідальність держав за вчинення злочину фінансування тероризму», - підкреслили в МЗС.

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Як повідомляв УНІАН, 16 листопада на саміті «Великої двадцятки» у Туреччині було прийнято заяву про єдність у боротьбі з тероризмом.

«Ми залишаємося єдині в боротьбі з тероризмом. Поширення діяльності терористичних організацій та значне збільшення в усьому світі кількості актів тероризму завдають прямої шкоди підтриманню міжнародного миру і безпеки і ставлять під загрозу наші невтомні зусилля щодо зміцнення глобальної економіки та забезпечення сталого зростання та розвитку», - йдеться, зокрема, в документі.

У заяві наголошується, що «двадцятка» засуджує всі акти, методи та практику тероризму, які не можуть бути виправдані за жодних обставин, незалежно від їх мотивації, у всіх їх формах і проявах, де і ким би вони не здійснювалися.