Черновецький втрачає, Турчинов набирає - дані з 299 дільниць

За попередніми результатами голосування, станом на 11.02 Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ втратив 0,07% голосів виборців, а Олександр ТУРЧИНОВ набирає на 0,12% більше.

Як передає кореспондент УНІАН, про це свідчать дані опрацювання протоколів 299 дільниць, які оприлюднила Київська міська територіальна виборча комісія.

Зокрема, за цими даними, Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ набирає 37,45% (за результатам опрацювання даних 227 дільниць було 37,52%) голосів киян на виборах Київського міського голови.

На другому місці - Олександр ТУРЧИНОВ з 18,49% (18,37% за результатами опрацювання 227 дільниць), за Віталія КЛИЧКА проголосували 17,62% виборців, за Віктора ПИЛИПИШИНА – 6,4%, Миколу КАТЕРИНЧУКА підтримали – 4,27%, Олександра ОМЕЛЬЧЕНКА – 2,45%, Василя ГОРБАЛЯ – 2,37%, Олега ТЯГНИБОКА – 1,37%, Олександра ПАБАТА – 1,28%. Інші кандидати набрали менше 1%.

Усього на дострокових виборах у Києві працювали 1026 дільниць.