Політологи уже починають «відспівувати» Тимошенко

Директор Інститут глобальних стратегій Вадим КАРАСЬОВ вважає, що вибори в Києві стали “серйозною символічною” поразкою БЮТ.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку він висловив сьогодні на прес-конференції в УНІАН.

“Закінчується епоха електоральних перемог БЮТ і прем’єр-міністра. Впродовж останніх років Юлія ТИМОШЕНКО отримувала електоральні перемоги, а київські вибори – це серйозна символічна поразка як самої Ю.ТИМОШЕНКО, так і її блоку”, - сказав В.КАРАСЬОВ.

Він вважає, що виборці висловили вотум недовіри Ю.ТИМОШЕНКО за економічну політику, адже через невизначеність курсу гривні, високі ціни на бензин страждають не тільки незаможні прошарки суспільства, а й середній клас, який формує ядро київських виборців.

За словами експерта, вибори продемонстрували показовий програш Ю.ТИМОШЕНКО Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОМУ, при тому, що саме вона ініціювала перевибори.

“Ю.ТИМОШЕНКО ініціювала вибори, вона вважала, що на столичних виборах отримає столичний ресурс, зніме Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО, переформує Київраду, а виходить, що вона вибори програла. Це означає, що багато простих виборців і в елітному середовищі будуть сумніватись в стратегічних можливостях прем’єра”, - впевнений він.

В.КАРАСЬОВ додав, що програш на київських виборах ставить під сумнів харизму Ю.ТИМОШЕНКО.

“Електоральна фортуна на довгий час відвертається від БЮТ, а це досить показовий сигнал всім тим, хто робить не тільки електоральні, але й політичні інвестиції в майбутнє, в тому числі і на президентські вибори”, - підсумував він.

Експерт також зауважив, що НУ-НС отримав абсолютну поразку на виборах через те, що виборець не сприймає цю політичну силу як сателіта БЮТ. Також це засвідчило реальний рейтинг політиків, які хочуть представляти НУ-НС. “Без рейтингу Віктора ЮЩЕНКА як реального лідера НУ-НС навіть у Києві ця сила не проходить до Київради”, - сказав В.КАРАСЬОВ, додавши, що ці вибори стали “особистою поразкою Юрія ЛУЦЕНКА, який очолював список”.

За словами експерта, кількість голосів, відданих за НУ-НС, показує, що за Ю.ЛУЦЕНКА не проголосували навіть міліціонери та члени їх сімей.

“Це означає, що є не тільки електоральний, але і професійний вотум недовіри лідеру НУ-НС”, - сказав він.

В.КАРАСЬОВ наголосив, що Президент не тільки не ініціював перевибори, але й залишався арбітром в цьому протистоянні.

“Це була гра виключно Ю.ТИМОШЕНКО. Ці вибори показали, що якщо вона грає сама, без підтримки Президента, то в неї не все виходить. Звідси ростуть ноги цієї поразки”, - вважає він.

“Програли ті політичні сили, які умовно відносяться до радикального крила з псевдореволюційною майданною популістською риторикою. Виграли ті сили, які зробили ставку на стабільність”, - сказав В.КАРАСЬОВ, додавши, що в суспільстві змінюються електоральні настрої в сторону політичної стабільності.