На виборах мера Києва опрацьовані протоколи з 480 дільниць

За даними Київської територіальної виборчої комісії, станом на 15.03 на виборах мера Києва лідирує нинішній міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ, якого підтримали 36,7% виборців.

Як передає кореспондент УНІАН, про це свідчать дані опрацювання протоколів із 480 дільниць, які оприлюднила Київська міська територіальна виборча комісія.

На другому місці – кандидат від БЮТ Олександр ТУРЧИНОВ з 18,54%.

За Віталія КЛИЧКА проголосували 17,78% виборців, за представника Блоку Литвина Віктора ПИЛИПИШИНА – 6,75%, народного депутата Миколу КАТЕРИНЧУКА підтримали 4,27%, кандидата від Партії регіонів Василя ГОРБАЛЯ – 2,62%, екс-мера столиці Олександра ОМЕЛЬЧЕНКА – 2,49%, лідера ВО "Свобода" Олега ТЯГНИБОКА – 1,36%, лідера ГАКу Олександра ПАБАТА – 1,26%. Інші кандидати набрали менше 1%.

Усього на дострокових виборах у Києві працювали 1026 дільниць.