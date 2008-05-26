Вибори мера: Черновецкий зберігає відрив від всіх суперників

На виборах мера Києва Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ випереджає кандидата у мери від БЮТ Олександра ТУРЧИНОВА на 18,26%.

Як передає кореспондент УНІАН, про це свідчать опрацьовані Київською міською територіальною виборчою комісією станом на 17.34 дані із 629 виборчих дільниць.

За Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО на цих дільницях віддали голоси 36,86% виборців. На другому місці – О.ТУРЧИНОВ з 18,6%.

За Віталія КЛИЧКА проголосували 17,76% виборців, за представника Блоку Литвина Віктора ПИЛИПИШИНА - 6,63%, Миколу КАТЕРИНЧУКА підтримали 4,32%, кандидата від Партії регіонів Василя ГОРБАЛЯ – 2,57%, екс-мера столиці Олександра ОМЕЛЬЧЕНКА – 2,47%, лідера ВО "Свобода" Олега ТЯГНИБОКА – 1,36%, лідера ГАК Олександра ПАБАТА – 1,27%. Інші кандидати набрали менше 1%.

Усього на дострокових виборах у Києві працювали 1026 дільниць.