Скандал між Парасюком і Пісним набирає обертів: його обговорюватиме Антикорупційний комітет (відео)

Про це заявив народний депутат від “Самопомочі”, голова Комітету Верховної Ради з питань запобігання та протидії корупції Єгор Соболєв.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Соболєв сказав у коментарі журналістам після закінчення засідання комітету, де Парасюк вдарив Пісного ногою в голову.

“Нам треба заспокоїтися і розглянути це на окремому спеціальному закритому засіданні. Я розумію, що здають нерви в умовах цього саботажу й ігнорування. Але тоді нам треба чесно сказати, що це не комітет, а місце, де ми будемо бити запрошених людей”, - сказав депутат.

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Він запевнив, що члени комітету серйозно говоритимуть з Парасюком про його вчинок.

На питання, чи є у членів комітету якісь підстави чи докази корупційних дій Пісного, Соболєв зазначив, що є багато матеріалів у засобах масової інформації, в тому числі у львівських, які “показували спосіб життя, який точно не відповідає доходам (Пісного - УНІАН)”.

“Це не питання одного посадовця: а хто його призначив? А всі інші люди - а сам голова Служби безпеки, а міністр внутрішніх справ, а генеральний прокурор, який подарував розкішний будинок жінці? Це все фактично одна і та сама проблема: люди, які після Євромайдану очолили правоохоронні органи, по суті, продовжують традиції Пшонки, Захарченка і Якименка. І не дають нам жодного цивілізованого способу це виправити, жодного цивілізованого способу їх позбутися”, - сказав Соболєв.

Парасюк після того, як вдарив Пісного, у коментарі журналістам заявив, що таким чином відреагував на образу.

“Моя реакція є на те, що я не дозволю ображати мене, мою честь і гідність”, - сказав він.

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“І не дозволю ображати честь і гідність такого явища, яке називалось Майдан. Я готовий нести всю відповідальність за вчинок, який я зробив. Але я за ним не жалкую. За кожне таке слово я буду так реагувати, бо воно мені болить”, - сказав Парасюк.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 19 листопада, на засіданні Комітету Верховної Ради з питань запобігання та протидії корупції Парасюк вдарив ногою в голову Пісного.

Парасюк заявив, що на попередній посаді Пісний займався “кришуванням” (До призначення в СБУ він очолював Департамент державної служби боротьби з економічною злочинністю МВС України). Крім того, Парасюк стверджував, що статки Пісного не відповідають його доходам. Також він наголосив, що вимагає звільнення Пісного з СБУ.

Пісний відкидав всі звинувачення, а після того заявив, що зробив для Революції Гідності набагато більше, ніж Парасюк.

Після цих слів Парасюк зірвався з місця і вдарив Пісного ногою в голову.