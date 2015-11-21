Чубаров: "Хтось у Києві" сильно переживає за те, що гарнізони російських окупантів в Криму залишаться без світла

Про це на своїй сторінці в Facebook заявив голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.

"В якості такої міри, здатної змусити окупаційну владу Криму рахуватися з правами кримських татар і українців, які проживають в окупованому Криму, представляється припинення/обмеження поставок електроенергії з материкової України в окупований Крим. Відповідно, більш доцільним вважаю терміновий розгляд ситуації за участю вищого керівництва держави", - написав він.

За його словами, "хтось у Києві" сильно переживає за те, що військові гарнізони російських окупантів в окупованому Криму та ракетно-зенітні комплекси, спрямовані проти України та її сусідів, залишаться без електрозабезпечення.

Читайте такожЧубаров: Росія піде на будь-які витрати, щоб підтримувати економічну ситуацію в Криму (відео)

"Але їм немає діла до того, що окупантами ведеться цілеспрямоване переслідування тисяч і тисяч кримських татар, українців, жителів Криму інших національностей", - зазначив Чубаров.

Як повідомляв УНІАН, у Чаплинському районі Херсонської області правоохоронці оточили підірвані лінії електропередач (ЛЕП) для забезпечення доступу до них ремонтних бригад.

Активісти "Громадської блокади Криму" вимагають припинення поставок електроенергії на аннексированный півострів, щоб "окупанти переглянули свої дії" проти України.

В ніч на 20 листопада в Херсонській області в результаті підривів електричних опор виведені з ладу дві з чотирьох магістральних ліній електропередач, за якими здійснюється енергопостачання території Криму.