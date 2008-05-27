На виборах мера Києва підрахували дані з 915 дільниць

За обробленими даними з 915-ти виборчих дільниць, кандидат у мери Києва Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ випереджає Олександра ТУРЧИНОВА на 18%.

Як передає кореспондент УНІАН, такі дані оприлюднила Київська міська територіальна виборча комісія.

Згідно з оперативною інформацією, за Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО проголосували 37,71% киян, за кандидата у мери столиці від Блоку Юлії Тимошенко Олександра ТУРЧИНОВА – 19,1%, за Віталія КЛИЧКА - 17,94%, за кандидата від Блоку Литвина Віктора ПИЛИПИШИНА – 6,72%, за Миколу КАТЕРИНЧУКА – 4,42%, за екс-мера столиці Олександра ОМЕЛЬЧЕНКА – 2,54%, за кандидата на посаду міського голови Києва від Партії регіонів Василя ГОРБАЛЯ – 2,38%, за лідера ВО "Свобода" Олега ТЯГНИБОКА – 1,38%, за лідера “Громадського активу Києва” Олександра ПАБАТА – 1,35%.

Інші кандидати отримали менше 1% голосів виборців.

Усього на виборах в Києві працювали 1026 виборчих дільниць.