Соболєв пропонує викликати Шокіна до парламенту

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час Погоджувальної ради лідерів фракцій та голів комітетів парламенту.

«Два тижні тому на Погоджувальній раді було вирішено викликати генерального прокурора в парламент через серйозні свідчення про тиск на слідство у справі «діамантових» прокурорів. Генеральний прокурор не прийшов за цей час», - констатував Соболєв.

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Крім того, він висловив думку, що результати розслідування щодо справ Євромайдану є «нульовими».

«Жоден, ані виконавець, ані організатор розстрілів і терору на Євромайдані реального тюремного покарання не поніс», - додав депутат.

Він наголосив на необхідності викликати до парламенту генпрокурора, аби він «нарешті відповів перед парламентом за провал цих важливих розслідувань».

Як повідомляв УНІАН, кримінальні провадження щодо «діамантових» прокурорів - колишнього заступника прокурора Київської області Олександра Корнійця та першого заступника начальника Головного слідчого управління ГПУ Володимира Шапакіна розслідуються вже 4 місяці.

Їх було затримано в результаті спільної спецоперації ГПУ та СБУ 5 липня. За даними прес-центру СБУ, в затриманих вилучено близько 500 тис. доларів та коштовності. «Встановлено, що вони вступили в корупційну змову та отримали хабар у розмірі 3 млн 150 тис. грн», - заявили в СБУ.

Під час обшуків у Шапакіна було вилучено 400 тис. дол., а в Корнійця - значну кількість ювелірних виробів, 65 діамантів та автомат Калашникова.

Обом затриманим повідомлено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 368 (одержання хабара) Кримінального кодексу України.

Печерський райсуд Києва обрав Корнійцю запобіжний захід у вигляді арешту із правом внесення застави у розмірі 3,2 млн грн.

31 липня Корнієць вийшов із СІЗО після внесення застави.

Водночас 21 жовтня Печерський райсуд Києва почав розгляд питання про обрання Корнійцю нового запобіжного заходу, оскільки йому було висунуто нові підозри.

22 жовтня суд обрав йому як запобіжний захід заставу в 3 млн 45 тис. грн.

19 листопада Печерський суд розглядав клопотання прокуратури про взяття під варту Корнійця через невнесення ним застави в обумовлені законом терміни за другою частиною обвинувачення.

Суд не задовольнив клопотання прокуратури про арешт Корнійця.