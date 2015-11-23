У "Відродженні" запропонували ухвалити новий Виборчий кодекс

Тому партія «Відродження» пропонує ухвалити новий Виборчий кодекс. Таким чином раз і назавжди вдасться виписати виборче законодавство, щоб не змінювати його щоразу перед новими виборами.

Про це на засіданні погоджувальної ради парламенту заявив співголова фракції «Партії «Відродження» Віктор Бондар.

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«Складається враження, що ніхто вже не сподівається почути офіційні результати виборів. Майже місяць минув, що стало абсолютним антирекордом для України. Це найкраща демонстрація того, що новий закон про місцеві вибори є провальним та неефективним. А ситуація у Кривому Розі показує, що закон дав можливість місяцями тягнути з підрахунком голосів, дав можливість комісіям робити що завгодно… Цей закон виписаний і вигідний для провладної коаліції», - заявив Віктор Бондар.

За словами народного депутата, через недосконалість виборчого законодавства у багатьох громадян відібрали можливість обрати кандидатів від своїх округів.

«У нас є перекоси, коли від одного міста обирається одразу по 3-5 депутатів в облраду, а від цілих районів немає жодного депутата, який би представляв ці райони в обласних радах. Ми наполягаємо, щоб був розглянутий наш проект Виборчого кодексу - проект Закону № 3112 від 16.09.2015, який би раз і назавжди вирішив питання щодо чесності проведення виборів», - заявив Віктор Бондар.

Також народний депутат наполіг на необхідності ухвалення закону про діяльність опозиції.

«Це дуже важливий законопроект, ми постійно про нього нагадуємо, але досі він не поставлений на голосування. Цей проект закону вирішив би багато юридичних правових питань щодо діяльності опозиції і її функцій у парламенті», - наголосив народний депутат.