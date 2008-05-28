Ющенко сьогодні в Торонто

09:24, 28 травня 2008
Політика
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Президент візьме участь у бізнес-форумі

Президент України Віктор ЮЩЕНКО відбув із Вінніпега до Торонто.

Як повідомляє прес-служба глави держави, планується, що сьогодні в Торонто В.ЮЩЕНКО візьме участь у бізнес-форумі «Перспективи українсько-канадського співробітництва після вступу України до СОТ» та проведе зустріч з українською громадою.

Як повідомлялось, з 26 по 29 травня В.ЮЩЕНКО здійснює державний візит до Канади.

 

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