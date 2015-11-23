Міненерго РФ: контрзаходи щодо України через знеструмлення Криму можуть розглянути найближчим часом

Міністр енергетики РФ Олександр Новак не виключає, що Росія може розглянути контрзаходи щодо України у зв'язку зі знеструмленням Криму.

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Про це повідомляють "РИА Новости".

"Зараз я вам на це питання не відповім, я думаю, що ми це будемо розглядати в найближчій перспективі",- сказав Новак у відповідь на питання, чи розглядає РФ можливість введення відповідних заходів щодо України, наприклад, обмеження постачання вугілля.

Як повідомляв УНІАН, у ніч на 20 листопада в Херсонській області в результаті підривів електричних опор були виведені з ладу дві з чотирьох магістральних ліній електропередач, за якими здійснюється енергопостачання території Криму, а також частин Херсонської та Миколаївської областей. Пізніше були пошкоджені опори інших ЛЕП.

23 листопада в "Укренерго" заявили, що відключення ліній електропередач в напрямку окупованого Криму, яке сталося через ушкодження, не призвело до проблем з енергозабезпеченням районів Херсонської та Миколаївської областей.

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Станом на ранок 23 листопада учасники акції блокади Криму продовжують блокувати доступ енергетиків і ремонтних бригад до ушкоджених ліній електропередач. В даний час Крим частково забезпечується електроенергією за рахунок своїх генеруючих потужностей.