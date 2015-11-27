Геращенко: Звільняти Шокіна немає сенсу, поки немає гідної кандидатури

11:23, 27 листопада 2015
Політика
225 0

Нардеп від "Народного фронту" Антон Геращенко вважає недоцільним звільняти Генпрокурора Віктора Шокіна, оскільки невідомо, чи буде гідним наступний очільник ГПУ. 

Фото УНИАН

Про це він заявив в ефірі ток-шоу "Право на владу", повідомляє ТСН.ua.

Читайте такожШокін не дав створити інспекцію з розслідування корупції всередині ГПУ – нардеп

З Геращенком посперечався очільник Центру протидії корупції Віталій Шабунін, зазначивши, що ця умова не є обов’язковою. 

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter