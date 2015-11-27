Геращенко: Звільняти Шокіна немає сенсу, поки немає гідної кандидатури

Про це він заявив в ефірі ток-шоу "Право на владу", повідомляє ТСН.ua.

Читайте такожШокін не дав створити інспекцію з розслідування корупції всередині ГПУ – нардеп

З Геращенком посперечався очільник Центру протидії корупції Віталій Шабунін, зазначивши, що ця умова не є обов’язковою.