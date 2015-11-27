Геращенко: Звільняти Шокіна немає сенсу, поки немає гідної кандидатури
11:23, 27 листопада 2015Політика
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Нардеп від "Народного фронту" Антон Геращенко вважає недоцільним звільняти Генпрокурора Віктора Шокіна, оскільки невідомо, чи буде гідним наступний очільник ГПУ.
Генеральний прокурор України Віктор Шокін / Фото УНІАН
Про це він заявив в ефірі ток-шоу "Право на владу", повідомляє ТСН.ua.
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З Геращенком посперечався очільник Центру протидії корупції Віталій Шабунін, зазначивши, що ця умова не є обов’язковою.
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