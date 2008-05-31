Кличко каже, що не зміг відмовити Тимошенко

“Коли лідер однієї з ключових політичних сил країни, до того ж прем’єр-міністр, запрошує вас на розмову, навряд чи можна відмовити”, - так лідер блоку свого імені Віталій Кличко у інтерв’ю “Дзеркалу тижня” прокоментував свій приїзд до офісу Юлії Тимошенко у ніч київських виборів.

Від прямої відповіді на запитання, чи було метою зустрічі засвоювання уроків поразки, чи сторони будували плани на майбутнє, Кличко ухилився, заявивши: “Я приїхав на зустріч, вислухав Юлію Володимирівну, членів її штабу і поїхав у свій штаб”. На думку Кличка, БЮТ нема чим йому дорікати, “адже попередні домовленості не були дотримані саме БЮТ”, - підкреслив кандидат у мери, який посів третє місце у перегонах. Він уточнив, що “йшлося про те, що ми робимо праймеріз, у результаті люди вирішують, кому бути єдиним кандидатом від демократів. Було розроблено досить чітку схему вимірів, котра абсолютно виключала фальсифікації та лобіювання інтересів того чи іншого кандидата і давала змогу зробити висновок, кого підтримують кияни”. Саме на таких умовах, стверджує Кличко, він готовий був поступитися званням єдиного кандидата від демократичних сил Олександру Турчинову. “Однак домовленості було зірвано”, - ще раз підкреслив Кличко.

Та додав, що “якщо бути об’єктивним, більше на один відсоток (ніж Кличко – ред.) набрала Тимошенко, а не Турчинов”.