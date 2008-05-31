Ющенко відправив назад тимошенківські зміни до бюджету

Президент України Віктор ЮЩЕНКО сьогодні, відповідно до частини другої статті 94 Конституції України, повернув зі своїми пропозиціями для повторного розгляду Верховною Радою України Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України».

Як повідомляє прес-служба Президента України, пропозиції глави держави під час розгляду зазначеного закону на пленарному засіданні парламенту представлятиме перший заступник глави Секретаріату Президента, представник Президента у Кабінеті міністрів України Олександр ШЛАПАК.

Довідка УНІАН. 23 травня парламент 228-ма голосами депутатів прийняв закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України».

Як наголошується в пояснювальній записці до законопроекту «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» (щодо наповнення дохідної частини державного бюджету), виділення в окремий законопроект норм з питань податкового, митного і окремих норм бюджетного законодавства і соціального законодавства із Закону України «Про Державний бюджет України на 2008 рік і внесення змін до деяких законодавчих актів України» при підготовці змін до даного закону, пов`язане з пропозиціями 101-го народного депутата, з якими вони звернулися до Конституційного Суду України щодо неконституційності статті 67 і окремих положень розділу II Закону України «Про Державний бюджет України на 2008 рік і внесення змін до деяких законодавчих актів України».

28 травня перший заступник глави Секретаріату Президента України Олександр ШЛАПАК висловив застереження щодо деяких норм закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України». За його словами, головні зауваження Секретаріату Президента стосуються повторної спроби монополізувати право продажу земель Держкомземом.

Президент України В.ЮЩЕНКО 30 травня заявив, що застосував право вето до закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України».