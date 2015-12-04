У Нью-Джерсі п'ятикласники намагалися підірвати школу "бомбою" з оцту і кориці

У Нью-Джерсі п'ятикласники намагалися підірвати сусідню школу саморобної "бомбою" з оцту і кориці. Про це з посиланням на NBC News повідомляє Lenta.ru.

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За попередньою інформацією, у групи з п'яти учнів ( серед них були хлопчики і дівчатка) вчителі виявили план "атаки", накреслений на папері. Пізніше поліцейські повідомили, що школярі вирушили на екскурсію в сусідній навчальний заклад і взяли "бомбу" з собою.

"Приїхали сапери, дітей вивели на вулиці, вони плакали", - поділився враженнями один з учнів.

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Поліція вважає, що плани "підривників" не були жартом — незважаючи на явну нездатність знаряддя злочину завдати шкоди, вони мали намір здійснити атаку і вірили в ефективність саморобної бомби". Після затримання відпустили під відповідальність батьків та тимчасово відсторонили від занять.