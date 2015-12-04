Турчинов закликає Захід тверезо оцінювати ризики співпраці з Росією у питанні Сирії

Як повідомили УНІАН у прес-службі РНБО, про це він пише у своїй статті "Союз з Путіним проти «Ісламської держави» - це угода з дияволом" у американському виданні The Washington Post.

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Секретар РНБО нагадав, що колишній прем'єр-міністр Великої Британії Вінстон Черчілль не мав жодних ілюзій стосовно військового союзу з Йосипом Сталіним. Турчинов зазначив, що тоді Черчілль сказав своєму помічнику: «Якби Гітлер вторгся до пекла, я б принаймні замовив за диявола слово в Палаті громад».

"Цей союз не був заснований на дружбі і довірі. Це було тимчасове партнерство, викликане необхідністю протистояти спільному ворогу. Після поразки нацистської Німеччини справжні наміри Сталіна стали зрозумілими. Обіцянок провести вільні вибори в окупованих Радянським союзом країнах дотримано не було, тож наступні сорок років Захід провів у намаганнях стримувати радянську загрозу", - заявляє Турчинов.

На його переконання, про той час варто пам’ятати, коли йде мова про події у Сирії. "Цілком зрозумілим є те, що після жахливих терактів у Парижі та знищення російського літака над Синайським півостровом, західні уряди мають прагнути сформувати якомога ширшу міжнародну коаліцію, з Росією включно, щоб перемогти винних у кривавих злочинах. Але спільна скорбота – це не спільні інтереси. Необхідно ретельно розглянути співпрацю з Росією у боротьбі з «Ісламською державою» з точки зору деяких серйозних зовнішньополітичних проблем, які вона створює", - вважає Турчинов.

Секретар Ради нацбезпеки і оборони переконаний, що "у той час як пріоритетом Заходу є знищення «Ісламської держави», головна мета Росії полягає у збереженні режиму Башара аль-Асада. Досі більшість російських авіаударів в Сирії завдавались по цілям, не пов’язаним з «Ісламською державою», в тому числі по поміркованим групам на зразок прозахідної Вільної сирійської армії, що допомагає боротися з терористами на землі. Російські удари також спричинили збільшення потоків сирійських біженців до Європи".

Турчинов вважає, що Путін має прямі інтереси в Сирії, а позиція президента РФ зумовлена бажанням не допустити повалення ще одного авторитарного режиму під тиском вимог народу. "Як відомо, в Україні Путін має намір протистояти хвилі глобальної демократичної зміни і заради цього готовий застосовувати насильство по відношенню до інших країн. У свободі він вбачає загрозу своїй владі і ознаку посилення впливу Заходу. Політика Росії в Сирії зумовлена стратегічною ворожою позицією по відношенню до Заходу та його цінностей", - заявляє Турчинов.

Секретар РНБО заявляє, що "в той час як Кремль робить вигляд, що бореться з тероризмом в Сирії, сама Росія заслуговує звання держави-спонсора тероризму".

Він додав, що російська агресія проти України забрала більш ніж 8 тис. життів, у тому числі в результаті масового обстрілу цивільних районів і вбивства політичних опонентів російськими спецпідрозділами та проросійськими терористами.

"Останні два тижні російські літаки скидали на Сирію бомби з написом «За Париж», нібито на знак солідарності. Путін позиціонує себе як друг Заходу в боротьбі з тероризмом, сподіваючись у такий спосіб підтримати формат відносин, до якого він завжди прагнув – відкидання норм міжнародного права і прав малих держав на користь великих держав та прийняття принципу, що сила вирішує все", - наголосив Турчинов.

Таким чином він закликає Західні країни "тверезо оцінювати ризики співпраці з Росією у питаннях Сирії і чітко визначити межі цієї співпраці".

"Ісламістський тероризм є головною загрозою, спроможною спричинювати смерть і страждання у величезних масштабах. Його необхідно розглядати як найбільш пріоритетне питання. Разом з тим, реальними довгостроковими загрозами мирному і ліберальному світовому порядку залишаються російський тероризм та прагнення Кремля отримати нову сферу впливу шляхом систематичної дестабілізації сусідніх територій, не лише в Україні, а й на Кавказі, у Прибалтиці, Польщі і на Балканах. Цивілізований світ повинен побороти тероризм не вибірково, а в усіх його формах та по всіх фронтах", - резюмував секретар РНБО.