Порошенко озвучив кількість військових контрактів, які Україна "тихою сапою" уклала з міжнародними партнерами
Україна цього року уклала 100 військових контрактів з міжнародними партнерами на суму понад 4,4 млрд грн.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив президент України Петро Порошенко сьогодні під час виступу у Центральному будинку офіцерів Збройних сил України з нагоди 24-ї річниці ЗСУ.
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«Стає відчутною не лише морально-політична, але й військово-технічна допомога з боку світової спільноти», - зазначив він, додавши, що «тихою сапою, ніби непомітно, але в 2015 році Міноборони уклало 100 відповідних контрактів на загальну суму 4 млрд 404 млн грн».
Раніше сьогодні Порошенко заявив, що Збройні сили України (ЗСУ) мають повністю перейти на стандарти НАТО до 2020 року, щоб Україна отримала перспективу членства в Альянсі.