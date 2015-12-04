Порошенко озвучив кількість військових контрактів, які Україна "тихою сапою" уклала з міжнародними партнерами

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив президент України Петро Порошенко сьогодні під час виступу у Центральному будинку офіцерів Збройних сил України з нагоди 24-ї річниці ЗСУ.

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«Стає відчутною не лише морально-політична, але й військово-технічна допомога з боку світової спільноти», - зазначив він, додавши, що «тихою сапою, ніби непомітно, але в 2015 році Міноборони уклало 100 відповідних контрактів на загальну суму 4 млрд 404 млн грн».

Раніше сьогодні Порошенко заявив, що Збройні сили України (ЗСУ) мають повністю перейти на стандарти НАТО до 2020 року, щоб Україна отримала перспективу членства в Альянсі.