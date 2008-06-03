У ВР склали присягу судді КС за квотою Президента

10:23, 03 червня 2008
Політика
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Вдовиченко, Нікітін, Баулін

 У Верховній Раді склали присягу суддів Конституційного Суду Сергій ВДОВИЧЕНКО, Юрій НІКІТІН, Юрій БАУЛІН, що були призначені на ці посади Президентом.

Як передає кореспондент УНІАН, голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК з цього приводу зазначив, що при складенні присяги були присутні Президент України Віктор ЮЩЕНКО, прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО та голова Верховного суду України Василь ОНОПЕНКО, як і передбачено Конституцією України.

За словами А.ЯЦЕНЮКА, таким чином дотримано правову процедуру при складенні присяги судді КС.

 

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