У ВР склали присягу судді КС за квотою Президента

У Верховній Раді склали присягу суддів Конституційного Суду Сергій ВДОВИЧЕНКО, Юрій НІКІТІН, Юрій БАУЛІН, що були призначені на ці посади Президентом.

Як передає кореспондент УНІАН, голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК з цього приводу зазначив, що при складенні присяги були присутні Президент України Віктор ЮЩЕНКО, прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО та голова Верховного суду України Василь ОНОПЕНКО, як і передбачено Конституцією України.

За словами А.ЯЦЕНЮКА, таким чином дотримано правову процедуру при складенні присяги судді КС.