У ВР склали присягу судді КС за квотою Президента
10:23, 03 червня 2008Політика
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Вдовиченко, Нікітін, Баулін
У Верховній Раді склали присягу суддів Конституційного Суду Сергій ВДОВИЧЕНКО, Юрій НІКІТІН, Юрій БАУЛІН, що були призначені на ці посади Президентом.
Як передає кореспондент УНІАН, голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК з цього приводу зазначив, що при складенні присяги були присутні Президент України Віктор ЮЩЕНКО, прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО та голова Верховного суду України Василь ОНОПЕНКО, як і передбачено Конституцією України.
За словами А.ЯЦЕНЮКА, таким чином дотримано правову процедуру при складенні присяги судді КС.
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