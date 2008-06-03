У ВР оголосили перерву, бо Яценюк - «порядний господар»

У роботу Верховної Ради України оголошено перерву на 10 хв.

Як передає кореспондент УНІАН, голова ВР Арсеній ЯЦЕНЮК зазначив, що він «як порядний господар має провести гостей" – Президента України Віктор ЮЩЕНКА та прем`єр-міністра України Юлію ТИМОШЕНКО.

Як відомо, у ВР не обрано заступників голови ВР, і в разі відсутності спікера ніхто не може вести сесійне засідання.

В.ЮЩЕНКО сьогодні в парламенті був присутнім під час складення присяги суддями КС.