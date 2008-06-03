У ГПУ кажуть, що Жванія суперечить сам собі

Генеральна прокуратура України застерігає народного депутата Давида ЖВАНІЮ про неприпустимість тиску на слідство у справі отруєння Віктора ЮЩЕНКА та перешкоджання встановлення ним істини.

Зокрема, як йдеться у заяві прес-служби Генпрокуратури, розміщеній на офіційному сайті відомства, 30 травня Д.ЖВАНІЯ заявив, що кандидат у Президенти України В.ЮЩЕНКО в 2004 році не був отруєний, при цьому не надавши жодних аргументів.

У зв’язку з цим прес-служба Генпрокуратури наголошує, що факт отруєння В.ЮЩЕНКА беззаперечно доведений слідчими діями та висновками проведених судово-медичних експертиз, тому висловлені Д.ЖВАНІЄЮ заяви не відповідають дійсності, суперечать його ж попереднім твердженням та переслідують мету - вплинути на об’єктивний хід розслідування у кримінальній справі.

За даними прес-служби, Генеральною прокуратурою разом з іншими правоохоронними органами України виконано великий масив слідчо-оперативної роботи для встановлення факту замаху на життя на той час одного із кандидатів у Президенти України.

Між тим Д.ЖВАНІЯ, стверджують в ГПУ, користуючись імунітетом недоторканності народного депутата України, замість того, щоб сприяти якнайшвидшому завершенню розслідування цього злочину, із середини лютого цього року відверто ігнорує виклики на допити до Генеральної прокуратури України як свідок у справі, водночас робить безпідставні й безвідповідальні заяви.

"Генеральна прокуратура України застерігає учасників кримінального процесу про неприпустимість використання засобів масової інформації для тиску на слідство та перешкоджання встановлення ним істини у справі", йдеться в заяві.