Фракцію БЮТ у Київраді очолив Зінченко

Члени фракції Блоку Юлії Тимошенко в Київській міській раді обрали керівником фракції Олександра ЗІНЧЕНКА.

Про це УНІАН повідомила прес-секретар столичної організації БЮТ Лілія МАРТИНЕНКО.

За її інформацією, рішення було прийнято вчора, 2 червня, на засіданні фракції.

Колишній керівник столичних депутатів-“бютівців” Тетяна МЕЛІХОВА та Юрій ДМИТРУК обрані першими заступниками голови фракції.

На засіданні фракції також було одноголосно ухвалено рішення про опозиційність БЮТ до чинного міського голови Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО.

У новообраній Київраді до фракції БЮТ входять 32 депутати. Загалом у столичній міськраді 120 депутатів.