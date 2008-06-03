Фракцію БЮТ у Київраді очолив Зінченко
12:07, 03 червня 2008Політика
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Меліхова і Дмитрук - заступники
Члени фракції Блоку Юлії Тимошенко в Київській міській раді обрали керівником фракції Олександра ЗІНЧЕНКА.
Про це УНІАН повідомила прес-секретар столичної організації БЮТ Лілія МАРТИНЕНКО.
За її інформацією, рішення було прийнято вчора, 2 червня, на засіданні фракції.
Колишній керівник столичних депутатів-“бютівців” Тетяна МЕЛІХОВА та Юрій ДМИТРУК обрані першими заступниками голови фракції.
На засіданні фракції також було одноголосно ухвалено рішення про опозиційність БЮТ до чинного міського голови Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО.
У новообраній Київраді до фракції БЮТ входять 32 депутати. Загалом у столичній міськраді 120 депутатів.
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