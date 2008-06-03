У НУНС кажуть: дружба дружбою, але Портнов не пройде

НУНС не підтримуватиме кандидатуру Андрія Портнова на посаду голови Фонду держмайна, не зважаючи на відновлення злагодженої роботи коаліції.

Про це у вівторок повідомив член фракції НУНС Роман Зварич у вівторок.

"Важко буде віднайти аргументи, щоб підтримати кандидатуру, яка по квоті належить нашим партнерам по коаліції, якщо сам кандидат практично поводиться так, щоб викликати негатив з нашого боку", - сказав він.

"На сьогодні більша частина фракції не готова підтримати цю кандидатуру", - додав Зварич.

Водночас лідер фракції БЮТ Іван Кириленко вважає, що питання щодо Портнова на даний момент залишається дискусійним.

За його словами, коаліція довела свою дієздатність і зможе це зробити в черговий раз під час голосування по програмі приватизації.

"Якщо і тут відбудеться результативне голосування, це значить, що ми почали рухатися від розмов ультиматумами до діалогу", - сказав він.

"Наступний крок – фонд держмайна – сідаємо знову за стіл", - додав Кириленко.

На його думку, спочатку треба пройти процедуру звільнення з даної посади Валентини Семенюк.

Українська правда