Ющенко не дав Тимошенко продавати землю поза аукціонами

Кабінет міністрів України позбавлений права визначати випадки продажу прав оренди земельних ділянок, що перебувають в державній або комунальній власності, поза аукціонами.

Про це йдеться в Законі “Про внесення змін до деяких законодавчих актів” (№ 2481), прийнятому сьогодні Верховною Радою з пропозиціями Президента.

Як указується в пропозиціях Президента, змінами в ст. 16 Закону «Про оренду землі» і ст. 124 Земельного кодексу передбачається, що отримання права оренди земельних ділянок, що перебувають в державній або комунальній власності, здійснюється виключно на аукціонах і наводиться перелік випадків, коли аукціони не проводяться.

При цьому Кабміну надається право без обмежень і критеріїв додатково визначати, коли право оренди земельних ділянок надаватиметься без аукціону.

Також в новій редакції ст. 134 Земельні кодекси йшлося про право Кабміну без обмежень додатково визначати випадки, коли земельні ділянки державної або комунальної власності, призначені для продажу суб`єктам підприємницької діяльності, підлягатимуть продажу поза земельними торгами.

На думку Президента, запровадження таких беззаперечних прав для Кабміну нівелює правила отримання права оренди земельних ділянок виключно на аукціонах, продажі земельних ділянок суб`єктам підприємницької діяльності на конкурентних засадах (земельні торги).

У зв`язку з пропозиціями Президента, редакція відповідних статей закону має такий вигляд:

“Надання права оренди земельних ділянок, що перебувають в державній або комунальній власності, здійснюється виключно на аукціонах (окрім земельних ділянок, на яких розташовані об`єкти нерухомого майна, що перебувають у власності громадян і юридичних осіб, у яких відсутні акції (долі, паї), які належать державі, отримання права на оренду земельних ділянок під об`єкти соціального призначення, будівництво соціального і доступного житла, використання земельних ділянок для розробки корисних копалин і спеціального водокористування відповідно до одержаних спеціальних дозволів (ліцензій), використання релігійними організаціями (під культовими спорудами), які легалізовані в Україні).

Не допускається проведення аукціонів щодо земельних ділянок, які (або будівлі на яких) орендують бюджетні установи, музеї, підприємства і громадські організації сфери культури і мистецтв, зокрема національні творчі союзи і їхні члени (під творчі майстерні)”.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 3 червня, Верховна Рада України 226-ма голосами прийняла Закон “Про внесення змін до деяких законодавчих актів” (№ 2481) з пропозиціями Президента.

“За” проголосували 226 депутатів із 448, зареєстрованих в залі.

Сьогодні ж в залі парламенту Президент Віктор ЮЩЕНКО підписав цей закон.

ВР прийняла Закон “Про зміни в деякі законодавчі акти” 23 травня ц.р., проте Президент ветував його.