"Неформальна широка коаліція" вже стала доконаним фактом?

Перший заступник секретаря РНБО Степан ГАВРИШ заявляє, що суспільство очікує на співпрацю політичних сил у межах неформальної широкої коаліції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це С.ГАВРИШ повідомив журналістам на брифінгу.

За його словами, «співпраця в межах неформальної широкої коаліції є абсолютно природною, є очікуваною для суспільства».

«Суспільство на це чекає, воно на це зорієнтовано», - сказав С.ГАВРИШ.

Він зазначив, що сьогодні українці хочуть, аби було покінчено з політичними звинуваченнями і протистояннями. На думку С.ГАВРИША, суспільство хоче конкретних відповідей на те, якою буде ціна споживчого кошика. Однак, на сьогодні ціни, в тому числі на ключові продукти, зростають кожного дня.