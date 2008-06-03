У Богатирьової вирішили, що Конституцію треба приймати на референдумі

Перший заступник секретаря Ради національної безпеки та оборони України Степан ГАВРИШ вважає, що конституційний процес варто згорнути, якщо політичні сили відмовляться зосередитись навколо Президента України Віктора ЮЩЕНКА у процесі підготовки нової редакції Основного Закону.

Як передає кореспондент УНІАН, таке переконання С.ГАВРИШ висловив сьогодні брифінгу.

За його словами, політичні сили мають зосередитись навколо Президента, провести діалог і прийняти рішення про консолідований конституційний пакет.

«Якщо цього не відбудеться, то використання Конституції як засіб політичної боротьби за електорат, як спосіб тиснути на Президента є таким, що варто в цих умовах цю дискусію не проводити, аби не дискредитувати Конституцію», - сказав перший заступник секретаря РНБО.

При цьому він зауважив, що необхідно розширити “пряму, безпосередню демократію”. На його думку, учать народу у конституційному процесі має бути головною.

Виходячи з цього, за словами С.ГАВРИША, «Конституція має прийматися на референдумі».

Як повідомляв УНІАН, 27 грудня 2007 року Президент України В.ЮЩЕНКО видав Указ про створення Національної конституційної ради, яка має підготувати проект нової редакції Конституції України.

До ради увійшли представники політичних сил, громадськості, юристи. У квітні цього року була обнародувана концепція змін до Конституції, розроблена НКР.

Разом з тим, фракції Блоку Юлії Тимошенко і Партії регіонів наполягають на створенні Тимчасової спеціальної комісії Верховної Ради України для внесення змін до Конституції.

Представник БЮТ повідомив, що законопроект про внесення змін до Конституції України, запропонований блоком, істотно відрізнятиметься від концепції, розробленої Національною конституційною радою. Лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО заявляла, що фракція внесе проект змін до Конституції, який матиме "консолідовану підтримку парламенту".

16 травня лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ заявив, що Партія регіонів наполягатиме на ухваленні власних змін до Конституції, а не запропонованих іншим силами, “тим паче, нашими опонентами”.

31 травня член політради Партії регіонів, секретар Ради національної безпеки і оборони України Раїса БОГАТИРЬОВА заявила, що для Партії регіонів сьогодні необхідний пошук політичних партнерів у конституційному процесі.