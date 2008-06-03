Янукович пише передмову до книжки про стародавнє малярство

Вступне слово до трьохтомника «Світ левкасу» (стародавня техніка малярства на дерев’яній основі), видання якого готується відповідно до однойменного проекту, напише лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції у Чернівцях повідомив народний депутат України, відомий акордеоніст Ян ТАБАЧНИК, який брав участь в обласній звітно-виборній конференції Партії регіонів.

За його словами, члени Партії регіонів ініціюють і підтримують цілу низку мистецьких, культурних та духовних проектів, але «не завжди про це говорять вголос». «Одним із таких проектів є й проект «Світ левкасу», який має на меті відродити в Україні стародавню техніку малярства на дерев’яній основі, що була завезена на територію Київської Русі із Візантії у Х столітті разом з іконами», - заявив Я.ТАБАЧНИК.

Він додав, що у реалізації проекту, одним з його ініціаторів якого став колекціонер живопису із Чернівців Леонід ЛІБЕРМАН, беруть участь понад сто художників із України, а також США, Литви, Румунії та Молдови. У трьохтомнику «Світ левкасу» буде представлено понад 400 шедеврів відомих митців, так і молодих виконавців.

Довідка УНІАН. Левка́с (з грецької - λευκος яскравий, блискучий, білий) — в іконописі назва ґрунту, що є крейдяним або гіпсовим (алебастровим) порошком, розмішаним на тваринному або риб`ячому клею. Наноситься декількома шарами на спеціально підготовлену дошку. При цьому, збереження левкасу тим краще, чим тонше і рівномірніше були нанесені шари. Після висихання шліфується. В давнину на Русі левкас шліфувався стеблами хвоща; сучасний іконописці використовують для цієї мети наждачний папір.