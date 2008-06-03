Ющенку пригадали інфляцію за часів його прем'єрства

Директор PR-групи «Політтех» Тарас БЕРЕЗОВЕЦЬ стверджує, що Президент Віктор ЮЩЕНКО помилився, коли заявляв про те, що травень в Україні був традиційно дефляційним місяцем.

«Насправді це не відповідає дійсності. Кожен, хто має доступ до даних держкомітету статистики, може в цьому легко переконатися", - сказав експерт в коментарі.

За словами Т.БЕРЕЗОВЦЯ, за весь час української незалежності лише один раз у травні спостерігалася дефляція – в 2002 році, а в 1998 і в 2003 роках інфляція була на рівні 0%. "Для порівняння - 2004 року інфляція у травні склала +0,7%, у 2005-му +0,6%, у 2006-му + 0,5%, у 2007-му + 0,6%», - додав експерт.

Крім того, сказав Т.БЕРЕЗОВЕЦЬ, "якщо оперувати виключно цифрами, а не емоціями, слід також пригадати, що найбільше зростання цін за останні 10 років спостерігалося саме за прем`єрства Віктора ЮЩЕНКА". "У травні 2000 року, коли В.ЮЩЕНКО був главою уряду, інфляція взагалі склала +2,1%, а за підсумками року - більше 25%», - нагадав Т.БЕРЕЗОВЕЦЬ.

Як повідомляв УНІАН, 30 травня Президент України Віктор ЮЩЕНКО, виступаючи на засіданні Ради національної безпеки та оборони України, зазначив, що завжди в травні в Україні спостерігається дефляція, натомість цього року планується, що інфляція в травні становитиме 1%. «Це жовта картка. Це є свідченням того, що дії, які впродовж 5 місяців робить влада, неефективні », - сказав Президент.

Довідка УНІАН. За даними Держкомстату, за січень-квітень 2008 року зростання споживчих цін в Україні становило 13,1% (за чотири місяці 2007 року – 1,3%). Інфляція в квітні проти березня 2008 року становила 3,1% (у квітні 2007 року до березня 2007 року – 2,2%).

В Україні інфляція в квітні 2008 року до квітня минулого року становила 30,2% (у квітні 2007 року до квітня 2006-го - 10,5%), у січні-квітні до аналогічного періоду 2007 року - 24,4% (у січні-квітні 2007 року до січня-квітня 2006-го - 10,3%).