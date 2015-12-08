Чубаров: заяви про незалежність анексованого Криму від української електроенергії є "блефом"

"Він (Аксьонов – ред.) ще став відомий не тільки кримському співтовариству, як людина, яка є просто безмежним фантазером, людиною, яка не виконує жодного свого ні твердження, ні прогнозу. Це просто блеф те, що він заявив", – сказав Чубаров в ефірі радіо Крим.Реалії.

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За його словами, поставка української електроенергії до Криму відновлена в розмірі 25% від того, що надходило на півострів до енергоблокади.

При цьому глава Меджлісу не виключає, що з 1 січня 2016 року Крим може бути знову повністю від’єднаний від енергосистеми України при відповідному рішенні Верховної Ради.

"У цьому випадку вже відповідальність за це рішення покладається на Верховну Раду України", – сказав Рефат Чубаров.

Напередодні "глава" Криму Сергій Аксьонов заявив, що кримська "влада" не планує знову співпрацювати з Україною в питаннях поставок електроенергії.

Лінія електропередач "Каховська-Титан", одна з тих, що подає електроенергію з материкової України в анексований Росією Крим, а також частково в Херсонську область 8 грудня під’єднана до електроенергії, повідомили в "Укренерго" і Херсонській ОДА.

Перед цим керівник оперативного штабу акції з блокади Криму Ленур Іслямов заявив, що штаб дозволив бригаді "Укренерго" остаточно підготувати ЛЕП "Каховська-Титан" до пуску електричного струму в Крим. Ця заява з’явилася незабаром після слів голови Меджлісу кримськотатарського народу Рефата Чубарова, який повідомив, що активісти дозволять використовувати відновлену лінію електропередач. Активісти «Правого сектора» висловили незгоду з такими діями і заявили про припинення участі в акції з енергетичної блокаді анексованого Росією півострова.

Нагадаємо, наприкінці листопада через пошкодження опор ЛЕП в Херсонській області постачання електроенергії до Криму зупинилося.