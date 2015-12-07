Аксьонов заявив, що Крим більше не буде приймати електроенергію з України

Про це заявив "глава" окупованого Криму Сергій Аксьонов, коментуючи домовленість між владою Херсонської області та організаторами блокади півострова про відновлення ЛЕП "Каховська – Титан", передає "Крыминформ".

Читайте такожНардеп: Активісти не збираються сприяти поставкам електроенергії в окупований Крим

"Ми вже давно відмовилися від всього українського. Вони перекрили ринок поставок будматеріалів півроку тому, продовольства – три місяці тому, воду на самому початку перекрили. Електроенергія – була остання "нитка", яка пов'язувала нас з Україною. Ось сьогодні ми відрізані вже повністю і не маємо намірів знову підтримувати ці відносини", – сказав Аксьонов.

За його словами, зараз кримчани самі просять раз і назавжди відмовитися від купівлі електроенергії України.

Раніше УНІАН повідомляв, що активісти, які виступають за повну блокаду Криму, допустили бригаду держкомпанії «Укренерго» до ЛЕП «Каховська-Титан» для відновлення енергопостачання районів Херсонської області, а також півострова.