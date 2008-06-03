Недоотримані 8,6 мільярдів Тимошенко перекриє (доповнено)

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО переконана, що уряд “перекриє” ненадходження до державного бюджету від приватизації за рахунок рекордних надходжень від податків і зборів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила під час селекторної наради з губернаторами.

“Можу сказати, що Фонд державного майна не забезпечив жодної копійки цих засобів, але завдяки нашій спільній роботі ми зможемо “перекрити” ці надходження”, - завірила Ю.ТИМОШЕНКО.

Також Ю.ТИМОШЕНКО вважає, що зростання рівня виробництва і внутрішнього валового продукту дає підстави сподіватися на подальше збільшення прибуткової частини державного бюджету України.

Як повідомлялося, за оперативними даними Державного казначейства України, надходження до загального фонду державного бюджету за січень-травень 2008 року становили 71,0 млрд. грн., що на 52%, або 24,2 млрд. грн. більше, ніж за аналогічний період минулого року. Виконання плану за п`ять місяців 2008 року становило 111%.

За травень до загального фонду держбюджету поступило 19,5 млрд. грн. доходів, що на 70% більше відповідного показника травня в 2007 р. і на 11% перевищує орієнтовні планові показники надходжень.

Зокрема, Держмитслужба за 5 місяців 2008 року забезпечила надходження до держбюджету в розмірі 36,1 млрд. грн. – 139% від плану, податкова служба – 29,3 млрд. грн., що на 20% більше показника за аналогічний період минулого року і становить 90% від плану.

Довідка УНІАН. У прибуткову частину держбюджету в 2008 році від приватизації планувалося одержати 8,6 млрд. грн.