Порошенко називає захист прав і свобод громадян пріоритетом політики України

Про це йдеться у зверненні глави держави до українського народу з нагоди Міжнародного дня прав людини.

«Забезпечення прав і свобод громадян вважаю одним з найважливіших завдань внутрішньої і зовнішньої політики нашої держави», - заявив він.

Порошенко нагадав, що нещодавно була затверджена Національна стратегія у сфері прав людини, де захист прав людини визначено безумовним пріоритетом поряд із зміцненням національної безпеки та проведенням реформ.

«Вдячний усім громадським об'єднанням, в першу чергу правозахисним організаціям, які брали активну участь у розробці цього надзвичайно важливого для країни документа, використавши свій практичний і багаторічний досвід», - зазначив він.

За словами президента, ефективна реалізація стратегії повинна вирішити проблемні питання у зазначеній сфері, посилити потенціал держави у протистоянні сучасним викликам і ризикам, зумовленим, зокрема, російською агресією.

«Як глава держави я і надалі буду робити все можливе для забезпечення конституційних прав і свобод громадян України. Український народ - згуртований і сильний. Впевнений, що разом ми подолаємо труднощі у розвитку нашої держави. Ми обов'язково переможемо і досягнемо успіху», - запевнив Порошенко.