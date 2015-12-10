У Податковому кодексі зменшилось навантаження на соціально незахищені верстви населення - "Народний фронт"

Оновлений проект Податкового кодексу суттєво зменшує податкове навантаження на соціально незахищені верстви населення.

Про це заявив Голова фракції "Народний фронт" Максим Бурбак у середу в ефірі телеканалу "Україна".

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"Уряд пішов на дуже великий компроміс разом з народними депутатами, які напрацьовували цей законопроект. Всі бачили, як пройшла дискусія в суспільстві. І декілька ставок було зменшено. Наприклад, ставка податку на прибуток була 20%, а наступного року буде 18%, а з 2017 року - 17%. Ставка податку на доходи фізичних осіб - 18% з наступного року, а через рік - 17%. Ставка ПДВ - 20% залишилась, але залишили 7% ПДВ на медичні препарати і залишили на один рік режим спеціального оподаткування (ПДВ) для аграріїв", - сказав він.

"Податкове навантаження суттєво зменшилось, і особливо це відчують незахищені верстви населення. Багаті почнуть платити більше", - наголосив Бурбак.

Головні відмінності між урядовим законопроектом і комітетським, за його словами, - це дефіцит бюджету. В урядовому він складає 65 млрд грн, а в комітетському - 200 млрд грн.

"Ви знаєте, що Меморандумом про співпрацю з МВФ, який підписав і Президент, і Прем'єр-міністр, передбачено, що дефіцит наступного бюджету не повинен перевищувати 3,7% ВВП. Це передбачено урядовим законопроектом. Звідки взяти 200 млрд грн (дефіцит згідно комітетського варіанту закону), яких не буде вистачати, які будуть дефіцитом наступного бюджету? Це з утримання нашої армії, це з утримання Нацгвардії, це з підвищення соціальних стандартів? Звідки 200 млрд? Відповіді ми не почули", - наголосив Бурбак.

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Він також висловив впевненість, що голосування за Податковий кодекс і бюджет не буде довготривалим, оскільки на Національній раді реформ був погоджений варіант Податкового кодексу.

"Політичні сили повинні зрозуміти той рівень відповідальності, який стоїть перед ними", - підсумував Бурбак.