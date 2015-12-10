Байден заперечує причетність сина до корупційних схем в Україні

Віце-президент США Джо Байден стверджує, що його син Хантер не має відношення до корупційних схем в Україні через свою присутність у раді директорів скандальної компанії Burisma Holdings.

Про це він заявив журналістам Bloomberg у літаку по дорозі з України в США, коментуючи статті видань Vice, the Wall Street Journal, і New York Times на цю тему, передає Українська правда.

"У мене немає жодних сумнівів щодо мого сина. … ніхто не піднімав це питання зі мною в Україні і ніхто з тих, з ким я зустрічався, не сумнівається у моїй відразі до корупції і ніхто не сумнівається, що у мене нема жодного інтересу у жодному підприємстві", – запевнив він.

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Байден заявив, що не говорить зі своїм сином про його роботу і додав, що і Хантер, і його покійний старший син Бо мали за правило не обговорювати робочі моменти, які можуть якось стосуватися роботи Байдена у сенаті і Білому домі, щоб не скомпрометувати батька.

"Вони всі знають правила: ти ніколи, ніколи, ніколи, навіть опосередковано не можеш поставити мене у компрометуючу ситуацію", – розповів він.

Як відомо, про присутність Хантера Байдена у раді директорів газової компанії Burisma Holdings стало відомо у травні минулого року. Він значиться там і досі. Крім Байдена до ради директорів входить, зокрема, екс-президент Польщі Александр Кваснєвський.

Власником компанії вважається екс-міністр екології часів Януковича Микола Злочевський.