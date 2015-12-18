В ЄС будуть раді збільшенню візитів громадян України та Грузії після запровадження безвізового режиму - єврокомісар

Про він це повідомив сьогодні на брифінгу в Брюсселі, передає кореспондент УНІАН.

Відповідаючи на запитання російського журналіста, чи знає Єврокомісія про кількість тих людей, громадян України та Грузії, які виїдуть зі своїх країн після запровадження безвізового режиму, він відповів: «Ми не туристичне бюро».

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«Я думаю, що багато людей вирушать в Європу, тому що народи цих країн (України та Грузії - УНІАН) довго чекали на цю можливість. Але ми дуже привітливо поставимося до усіх, хто вирушить в Європу», - запевнив єврокомісар.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні,18 грудня, Європейська комісія запропонувала надати з наступного року безвізовий режим громадянам України та Грузії, які є власниками біометричних паспортів.