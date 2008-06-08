У Шандри дуже просять не палити врожай

МНС стурбоване тим, що особливу небезпеку в літній період вогонь становить для майбутнього врожаю.

Про це йдеться у повідомленні, переданому УНІАН прес-службою Міністерства з питань надзвичайних ситуацій.

«Збереження урожаю від пожеж – завдання не лише хліборобів і працівників пожежної охорони, але й усіх громадян». – наголошує прес-служба.

У зв`язку з чим МНС наголошує на необхідності суворого дотримання протипожежних правил: будьте вкрай обережними у поводженні з відкритим вогнем; не паліть та не розводьте багаття поблизу хлібних і лісових масивів; стежте за тим, щоб діти не бавилися сірниками, запальничками, смолоскипами; не полюйте в хлібних масивах та поблизу них; під час відпочинку розміщуйте стоянки не ближче 100 метрів від хлібних ланів. «Тільки спільними зусиллями рятувальників і громадян можна створити надійний заслін від пожеж!». – наголошує прес-служба МНС.