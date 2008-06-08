Роботи на шахті ім. Карла Маркса були припинені ще до вибуху

Гірничі підземні роботи на шахті ім. Карла Маркса в місті Єнакієвому Донецькій області були припинені інспекторами Госпромнадзора ще до сьогоднішнього вибуху.

Як повідомила прес-секретар територіального управління Держпромнагляду у Донецькій області Марина НІКІТІНА, за наслідками перевірок теруправління на цій шахті роботи були тимчасово припинені, "роботи з видобутку вугілля та проходки не проводилися". За її словами, ті 40 людей, які опинились у зоні вибуху, займалися роботами тільки з життєзабезпечення шахти.