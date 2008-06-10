У БЮТ не хочуть "відпочивати" разом з Семенюк

Фракція БЮТ вимагатиме провести розслідування щодо причин відмови голови Фонду державного майна Валентини СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО прозвітувати у парламенті про діяльність відомства.

Про це сьогодні у коментарі кореспонденту УНІАН повідомив народний депутат від БЮТ Валерій ПИСАРЕНКО.

За його словами, фракція БЮТ направить відповідне звернення до голови Верховної Ради України Арсенія ЯЦЕНЮКА.

Він нагадав, що минулого тижня спікер звертався до В.СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО з проханням прибути до ВР і взяти участь у розгляді питання щодо зміни керівництва ФДМУ, однак вона відмовилась, посилаючись на те, що перебуває на обстеженні.

При цьому В.ПИСАРЕНКО наголосив, що вже на той момент було відомо, що В.СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО вилітає на відпочинок до одного з іноземних курортів.

Народний депутат також нагадав, що фракція Партії регіонів заблокувала роботу Верховної Ради і не дала змоги розглянути питання щодо зміни керівництва ФДМУ без присутності В.СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО.

В.ПИСАРЕНКО наголосив, що один день роботи парламенту коштує платникам податків не один мільйон гривень. “Не зрозуміло, чому громадяни України мають платити податки за неефективну роботу парламенту, яка викликана блокуванням з боку Партії регіонів, і все через те, що Валентина СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО відпочивала”, - сказав депутат.

Він також додав, що фракція БЮТ вимагатиме, аби це питання було розглянуто в парламенті наступного вівторка, 17 червня.