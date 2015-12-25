У Верховній Раді оголошено перерву до 2:10.

Як передає кореспондент УНІАН, спочатку перший заступник голови парламенту Андрій Парубій оголосив перерву до 2.30, а за кілька хвилин уточнив, що перерва оголошена до 2.10.

Він зазначив, зо цей час потрібен комітету ВР з питань бюджету для доопрацювання проекту бюджету на 2016 рік.

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За його словами, в депутатів є «чудова нагода», щоб за півгодини попрацювати над проектом бюджету.