Москаль не хоче годувати гомосексуалістів, злодіїв і вбивць

Народний депутат України, член депутатської групи «Народна самооборона» Геннадій МОСКАЛЬ звернувся з офіційним запитом до Генеральної прокуратури України з проханням негайно втрутитися в ситуацію та опротестувати рішення суду про надання статусу біженця громадянину Росії, який розшукується у своїй країні за скоєння вбивства і є «злодієм у законі».

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Громадянського руху «Народна Самооборона» із посиланням на Г.МОСКАЛЯ.

«За даними МВС Азербайджану, цей громадянин є «злодієм в законі»», - сказав Г.МОСКАЛЬ.

За його словами, 9 червня 2008 року «в авральному порядку» Державним комітетом у справах національностей і релігій було надано статус біженця громадянину Азербайджану Ровшану Рафіку Огли ДЖАНІЄВУ, який за рішенням суду з 13 лютого 2008 року знаходився в слідчому ізоляторі м. Києва та очікував на екстрадицію до Азербайджану.

Г.МОСКАЛЬ вважає дивним факт надання цьому громадянину статусу біженця за приналежністю його до певної соціальної групи. За переконанням депутата, надання статусу саме за приналежністю до певної соціальної групи можуть собі дозволити лише дуже заможні країни, що надають статус біженця людям з нетрадиційною сексуальною орієнтацією, які зазнають переслідування в своїй країні.

«А Україна не така багата, щоб сьогодні годувати гомосексуалістів, «злодіїв в законі» та вбивць», - зазначив Г.МОСКАЛЬ. Разом з тим, на його думку, надання статусу біженця Р.ДЖАНІЄВУ відбулося з використання корупційних схем.

«Це безпрецедентний випадок, коли суд, на основі статусу біженця, хоче випустити вбивцю та «злодія в законі» з-під варти», - вважає депутат.

Як повідомляв УНІАН, 13 лютого 2008 року в Києві співробітники Головного управління по боротьбі з організованою злочинністю спільно зі столичним УБОЗом під час спецоперації затримали громадянина Російської Федерації Р.ДЖАНІЄВА, 1975 р.н., так званого "злодія в законі", відомого в кримінальному світі за прізвиськом "Ровшан Ленкорандський". Він був оголошений в міжнародний розшук МВС Республіки Азербайджан за скоєння особливо тяжких злочинів. Як запобіжний захід в Азербайджані йому обрано арешт.

До процедури затримання до ГУБОЗ МВС України надійшла інформація про те, що Р.ДЖАНІЄВ прибув до Києва 30 січня з Москви. Через декілька тижнів він був затриманий співробітниками українського ГУБОЗу в порядку статті 106 Кримінально-процесуального кодексу України

Сьогодні, 10 червня, джерело у правоохоронних органах повідомило УНІАН, що Державний комітет України у справах національностей і релігії надав політичний притулок і відповідний статус громадянину Росії Р.ДЖАНІЄВУ, відомого у кримінальних колах на прізвисько "Ровшан Ленкорандський".