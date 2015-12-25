Через рік після замаху на Парубія у МВС назвали імена замовника та виконавця злочину

Про це йдеться у повідомленні Департаменту комунікацій МВС України.

«Досудовим слідством встановлено, що о 23.10 24 грудня 2014 року біля готелю «Київ» громадянин Російської Федерації О.Г.Соколенко, з метою вбивства, кинув під ноги Парубія бойову гранату Ф-1. Лише за щасливим збігом обставин вибух гранати не призвів до загибелі віце-спікера ВР України, екс-секретаря РНБО», - зазначається у повідомленні.

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Також у МВС поінформували, що проведеними слідчими (розшуковими) заходами встановлено, що «замовником замаху на вбивство Парубія може бути Шуляк, колишній командувач Внутрішніх військ МВС України (часів міністра внутрішніх справ Захарченка), який наразі переховується від правосуддя на території Російської Федерації».

«Обвинувачені С.М.Коробов і Д.М.Соколовський підібрали виконавця вказаного замаху – громадянина РФ Соколенка, організували його приїзд до Києва та пересування містом. Коробов також прикривав Соколенка при безпосередньому виконанні злочину та шляхи його відходу. Ще 30 січня 2015 року під час спецоперації МВС було затримано співучасників злочину Соколовського та Коробова", - повідомили у МВС і зауважили, що судовий розгляд цього кримінального провадження триває.