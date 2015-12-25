ГПУ закінчила розслідування проти екс-глави одеської міліції щодо трагедії 2 травня

Про це повідомляє прес-служба Генеральної прокуратури України (ГПУ).

В повідомленні йдеться, що "підозрюваному інкримінується зловживання службовим становищем, яке полягало в умисній, всупереч інтересам служби, бездіяльності з метою одержання для себе неправомірної вигоди немайнового характеру", що призвело до загибелі 48 людей та травмуванні ще 200.

Також він звинувачується в тому, що залишив без допомоги людей, які перебували в небезпеці для життя, хоча і міг їм допомогти.

Крім цього, його звинувачують в службовому підробленні документів щодо введення оперативного плану "Хвиля".

Підозрюваному та захиснику надані матеріали для ознайомлення. Найбільша санкція серед інкримінованих статей передбачає до 10 років позбавлення волі.

Читайте такожВ Будинку профспілок Одеси 2 травня було врятовано 330 осіб, загинули 42 – звіт Ради Європи

Зазначимо, що у повідомленні ім'я підозрюваного не вказується.

На час трагедії 2 травня 2014 року Головне управління МВС в Одеській області очолював Петро Луцюк. Його заступником і виконуючим обов'язки начальника був Дмитро Фучеджи, який брав безпосередню участь у тих подіях.

Після трагедії 2 травня Дмитра Фучеджи відпустили під обіцянку ходити на допити, після чого він втік, ймовірно, у Придністров'я. У травні 2015 року йому повідомили про підозру.