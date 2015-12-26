Захист Корбана заявляє про підробку документів у Дніпровському суді

Адвокат лідера УКРОПу Геннадія Корбана заявляє про службову підробку документів у Дніпровському суді. Про це йдеться на сторінці партії у Facebook.

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Повідомляється, що згідно з ухвалою Дніпровського райсуду Києва від 26 грудня 2015 року, було задоволено начебто клопотання адвоката Оксани Томчук і зобов’язано слідчого в особливо важливих справах Неділька забезпечити проведення невідкладного судово-медичного обстеження підозрюваного Геннадія Корбана.

"Я хочу зробити заяву, що має місце службова підробка, оскільки мною не заявлялося подібне клопотання. Я заявляла клопотання зупинити розгляд справи до моменту здійснення вже призначеної, розпочатої ще вчора судово-медичної експертизи. Це зафіксовано на відео", – сказала Оксана Томчук.

Нагадаємо, суд постановив примусово доставити Геннадія Корбана на засідання на 14.00. У суді політик, якого забрали з палати стаціонару, пробув майже п’ять годин. Потім йому стало зле. Швидка у супроводі СБУ доставила Корбана до лікарні Інституту Амосова.