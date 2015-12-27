Силовики розпочали застосовувати силу до депутатів і прихильників Корбана, почалася бійка

Як передає кореспондент УНІАН, до зали суду зайшла додаткова група спецпідрозділу СБУ "Альфа". Вони одягнені в балаклави і бронежилети.

Силовики намагаються розштовхати депутатів. Почалася бійка.

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В суді були розтрощені столи.

Адвокат Олексій Шевчук почав кричати, що Корбан втратив свідомість.

Наразі бійка заспокоїлася.

Сторона захисту вимагає усіх вийти із зали суду.

Лікарі не можуть повернути Корбана до тями.